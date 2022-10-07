Кубик в кубе сериалы смотреть онлайн бесплатно в hd

Год: 2005

Страна: США

Режиссер: Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер

Актеры: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Марк Шеппард, Джим Бивер, Александр Кэлверт, Саманта Смит, Марк Пеллегрино, Рут Коннелл, Роберт Патрик Бенедикт



Сериал Сверхъестественное рассказывает о двух братьях, которые колесят по Америке на чёрном Шевроле и охотятся за нечистью. Живя в мире, где нет параллели между этим и иным мирами, они сталкиваются с невероятными и пугающими существами. Они сражаются со злом каждый день, уничтожая демонов, призраков, вампиров и духов из другого мира...

Просмотров: 240 870 | Дата: 6-12-2022, 18:34 | Комментариев: 3