Острые предметы
Государственный секретарь
Заговор против Америки
Искатели правды
Как ты смеешь
Кобра Кай
Венская кровь
Вечность
В ожидании Солнца
Свободу Рэю Шону
Королёк – птичка певчая
Мёртв для меня
Главная | Кубик в кубе

Кубик в кубе сериалы смотреть онлайн бесплатно в hd

Аватар: Легенда об Аанге
3 сезон 21 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США
Режиссер: Джанкарло Вольпе, Этан Сполдинг, Лорен Макмаллен
Актеры: Ди Брэдли Бейкер, Зак Тайлер, Джек Де Сена, Мэй Уитман, Данте Баско, Джесси Флауер, Мако, Грэй Гриффин, Крикет Ли, Андре Соглиуззо

Аватар повествует о вымышленном мире, где существуют люди, а также сказочные животные и духи. Само человечество подразделено на четыре нации: царство огня, царство земли, воды, а также воздушных кочевников.Определенные представители народов могут управлять своей стихией...
Просмотров: 497 395 | Дата: 24-03-2023, 15:05 | Комментариев: 16
Сверхъестественное
15 сезон 21 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США
Режиссер: Роберт Сингер, Филип Сгриккиа, Джон Шоуолтер
Актеры: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Марк Шеппард, Джим Бивер, Александр Кэлверт, Саманта Смит, Марк Пеллегрино, Рут Коннелл, Роберт Патрик Бенедикт

Сериал Сверхъестественное рассказывает о двух братьях, которые колесят по Америке на чёрном Шевроле и охотятся за нечистью. Живя в мире, где нет параллели между этим и иным мирами, они сталкиваются с невероятными и пугающими существами. Они сражаются со злом каждый день, уничтожая демонов, призраков, вампиров и духов из другого мира...
Просмотров: 240 870 | Дата: 6-12-2022, 18:34 | Комментариев: 3
Дневники вампира
8 сезон 17 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США
Режиссер: Крис Грисмер, Джошуа Батлер, Майкл А. Алловиц
Актеры: Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Кэт Грэхэм, Кэндис Кинг, Зак Рериг, Майкл Тревино, Нина Добрев, Стивен Р. МакКуин, Мэттью Дэвис, Майкл Маларки

Сюжет сериала разворачивается в Мистик-Фоллс, в вымышленном городке штата Вирджиния. В нем обитают сверхъестественные существа. Главными героями выступают Елена Гилберт и братьями-вампирами Стефан и Дэймон Сальваторы...
Просмотров: 285 744 | Дата: 6-12-2022, 18:31 | Комментариев: 8
Пацаны
3 сезон 8 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США
Режиссер: Филип Сгриккиа, Дэниэл Эттиэс, Эрик Крипке
Актеры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик МакЭллигот, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара

Американский сериал «Пацаны» о супер-героях с нечеловеческими способностями. История о них разворачивается во вселенной, где люди со сверхспособностями являются мировыми знаменитостями и принадлежат влиятельной корпорации «Vought International»...
Просмотров: 257 507 | Дата: 7-10-2022, 17:01 | Комментариев: 6
Чудотворцы
4 сезон 5 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США
Режиссер: Дэн Шимпф, Райан Кейс, Морис Мэрэбл
Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони, Стив Бушеми, Джон Басс, Лолли Адефоп, Саша Компере, Питер Серафинович, Джэми Деметриу, Майк Данстон

Первый сезон повествует о непростой бюрократической системе, которая действует на небесах. Разумеется, столь непростое занятие, как обеспечение безопасности мира обеспечивается силами множества сотрудников, но даже им уже становится непросто обеспечивать процветание...
Просмотров: 37 534 | Дата: Сегодня, 00:45 | Комментариев: 0
Полнолуние
1 сезон 81 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: Турция
Режиссер: Чагры Байрак
Актеры: Озге Гюрель, Джан Яман, Хакан Курташ, Неджип Мемили, Ознур Серчелер, Илаида Акдоган, Berk Yaygin, Balamir Emren, Алиона Бозбей, Алихан Тюркдемир

Назлы является самой обыкновенной студенткой, которая мечтает стать самым лучшим поваром. При этом она хочет впоследствии открыть вполне фешенебельный ресторан с японской едой. Но сейчас у нее ничего нет и она готова на свершения...
Просмотров: 4 066 | Дата: Вчера, 13:13 | Комментариев: 0
Пожарная служба Такомы
4 сезон 1 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США
Режиссер: Кевин Хеффернан, Стив Лемми, Лорен Пальмиджано
Актеры: Кевин Хеффернан, Стив Лемми, Юджин Кордеро, Маркус Хендерсон, Гэбриел Хоган, Hassie Harrison, Сьюзи Накамура, Хезер Мазур, Джэми Калер, Мария Расселл

В центре повествования Бен Уоррен, который являлся вполне неплохим анестезиологом. Однако в результате ужасной трагедии главному герою ничего не остается, как поникнув головой, стать пожарным, чтобы продолжать спасать людей...
Просмотров: 6 685 | Дата: 22-07-2023, 08:12 | Комментариев: 0
Чужестранка
7 сезон 6 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Метин Хусейн, Стивен Вульфенден, Анна Ферстер
Актеры: Катрина Балф, Сэм Хьюэн, Данкан Лакруа, Софи Скелтон, Ричард Ранкин, Тобайас Мензис, Сезар Домбой, Лорен Лайл, Джон Белл, Грэм Мактавиш

Молодая девушка по имени Клэр Рэнделл была военной медсестрой еще во времена Второй мировой войны. Тем не менее, она решила прогуляться вокруг небезызвестных каменных кругов, в результате чего главная героиня перемещается в далекий 1743-й год, где мир устроен совсем иначе...
Просмотров: 20 487 | Дата: 22-07-2023, 00:09 | Комментариев: 0
Нэнси Дрю
4 сезон 8 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: США
Режиссер: Ларри Тенг, Аманда Роу, Рэмси Никелл
Актеры: Кеннеди МакМанн, Леа Льюис, Мэддисон Джайзани, Тунджи Касим, Алекс Саксон, Райли Смит, Скотт Вулф, Альвина Аугуст, Стефани Ван Дик, Адам Бич

Нэнси Дрю является на редкость одаренной девушкой, которая способна раскрыть любое преступление...
Просмотров: 15 480 | Дата: 21-07-2023, 08:19 | Комментариев: 0
Госпожа Фазилет и ее дочери
2 сезон 50 серия
Смотреть онлайн
Год:
Страна: Турция
Режиссер: Алптекин Бозкурт, Gökçen Usta, Günay Günaydin
Актеры: Назан Кесал, Дениз Байсал, Чаглар Эртугрул, Махир Гюнширай, Толга Гюлеч, Хазал Тюресан, Афра Сарачоглу, Альп Навруз, Идрис Неби Таскан, Эджем Балтаджи

Сюжет повествует о достаточно бедном семействе, в котором женщина по имени Фазилет Чамкыран и ее две дочери стараются наладить свою жизнь. При этом старшая дочь по имени Хазан обладает по-настоящему пацанским характером и работает тренером по боксу...
Просмотров: 3 362 | Дата: 21-07-2023, 05:16 | Комментариев: 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
Зарегистрироваться
Категории
Комедии 163
Фантастика 199
Фэнтези 88
Ужасы 101
Драма 606
Триллеры 164
Боевики 146
Показать все категории
  1. Обновления
  2. Популярные
Чудотворцы Полнолуние Пожарная служба Такомы Чужестранка Чем мы заняты в тени Нэнси Дрю

Мы рекомендуем